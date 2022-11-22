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Головна війна з Росією На Кінбурнській косі триває операція, але потрібно зберігати інформаційну тишу, - Гуменюк
Ексклюзив

На Кінбурнській косі триває операція, але потрібно зберігати інформаційну тишу, - Гуменюк

22 листопада, 2022 вiвторок
08:54
війна з Росією карта досяжності української артилерії на південному фронті

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що триває операція на Кінбурнській косі й ЗСУ продовжують боротьбу з ворогом

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найголовніше, що операція триває і ми продовжуємо боротьбу з ворогом. Треба усвідомлювати, що передчасні повідомлення про звільнення, зникнення звідти ворога можуть суттєво нашкодити Миколаєву, який трошки видихнув у зв’язку з деокупацією великих площ і відсунення ворога на велику відстань. Але ця відстань може бути критичною і повернути обстріли", - зазначила Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" також додала, що на морі триває шторм і він не дозволяє добре закріпитися ворогу на Кінбурнській косі.

"Нам допомагає море. Ворог не може там закріпитися тому, що ЗСУ наносять ураження по пунктах противника. Коса не передбачає розташування великої кількості будівель, де можна закріпитися та втриматися. Дозволяємо шуміти тільки шторму, а всіх дотримуватися тиші. Слід пам'ятати, що Кінбурнська коса поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Херсонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерви", - підкреслила Гуменюк.

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