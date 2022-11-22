Чорноморський флот РФ не може почуватися безпечно навіть у Новоросійську, - британська розвідка
Чорноморський флот Росії після вибухів на нафтовому терміналі у Новоросійську та через вразливість своїх десантних кораблів, більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 18 листопада російські та українські ЗМІ повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії. Поруч із ним розташована велика база чорноморського флоту РФ.
Чорноморський флот переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні.
"Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація Україною здатності загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для чорноморського флоту. Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі", - підсумували у британській розвідці.
- 28 вересня українська розвідка повідомила, що росіяни передислокували частину персоналу чорноморського флоту в Новоросійськ і розподілили авіацію з окупованого Криму по аеродромах у РФ.
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