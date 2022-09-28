Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє "Крим. Реалії".

"Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми Рф, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО", – зазначив він.

За словами Скібіцького, російські війська в Криму стали "ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань".

13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.

Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку знищили ЗСУ.

На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами у Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії ЧФ РФ контрадмірала Олега Криворога.

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