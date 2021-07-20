До програми Олімпіади включили новий вид спорту
Міжнародний олімпійський комітет включив до програми зимових Ігор скі-альпінізм
Про це повідомляє Inside the Games.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні у Токіо (Японія) на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету. Скі-альпінізм увійшов до програми Олімпійських ігор 2026 року в італійських Мілані та Кортині-д'Ампеццо.
У новому виді спорту на Іграх будуть розіграні п'ять комплектів нагород: по два серез чоловіків та жінок та один в змішаній естафеті. Загалом у змаганнях візьмуть участь 48 спортсменів.
Скі-альпінізм передбачає проходження на лижах природного гірського маршруту з підйомом та спуском. Цей вид спорту був представлений на юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в Лозанні (Швейцарія).
- Нагадаємо, 20 липня МОК доповнив девіз Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше" словом "разом".
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