МОК змінив історичний девіз Олімпійських ігор
МОК доповнив девіз Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше"
Про це повідомляє Inside the Games.
МОК (Міжнародний олімпійський комітет) затвердив новий девіз Олімпійських ігор - "Швидше, вище, сильніше - разом".
Фраза "Швидше, вище, сильніше" вперше була виголошена французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі. Ці слова сподобалися ініціатору відродження Олімпійських ігор барону П'єру де Кубертену, а девіз Citius, fortius, altius було затверджено першим олімпійським конгресом в 1894 році.
Новий девіз почнуть використовувати на Олімпіаді у Токіо, яка відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня.
- 15 липня стало відомо, що призери Олімпійських ігор самостійно одягатимуть собі медалі на церемонії нагородження у Токіо.
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