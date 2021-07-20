МОК змінив історичний девіз Олімпійських ігор

Про це повідомляє Inside the Games.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) затвердив новий девіз Олімпійських ігор - "Швидше, вище, сильніше - разом".

Фраза "Швидше, вище, сильніше" вперше була виголошена французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі. Ці слова сподобалися ініціатору відродження Олімпійських ігор барону П'єру де Кубертену, а девіз Citius, fortius, altius було затверджено першим олімпійським конгресом в 1894 році.

Новий девіз почнуть використовувати на Олімпіаді у Токіо, яка відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня.