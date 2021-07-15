У стилі селфі: Церемонії нагородження на Олімпіаді-2020 відбуватимуться у незвичному форматі

Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, повідомляє Onda Cero.

За його словами, через пандемію коронавірусу організатори Ігор внесли зміни до традиційної церемонії нагородження призерів Олімпіади.

"Медалі не будуть надягати на шию. Їх принесуть на підносі, а потім спортсмен візьме медаль сам. Людина, яка покладе туди медаль, буде робити це тільки в оброблених рукавичках, щоб спортсмен міг бути впевнений, що ніхто не торкався до неї раніше", - розповів Бах.