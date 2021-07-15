Оголошено розмір призових збірної України за медалі Олімпіади-2020
Українські спортсмени на Олімпіаді у Токіо отримають за золото $125 тис., срібло - $80 тис., бронзу - $55 тис.
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
Розмір призових українських спортсменів не змінився у порівнянні з Олімпійськими іграми 2014, 2016 та 2018 років.
За золоту медаль призери отримають $125 тис., срібну - $80 тис., бронзову - $55 тис.
Україну в Токіо представлятимуть 156 спортсменів.
Олімпійські ігри відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.
-
Нагадаємо, 7 липня було оприлюднено імена українських спортсменів, які виступлять на літніх Олімпійських іграх у Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе