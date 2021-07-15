Оголошено розмір призових збірної України за медалі Олімпіади-2020

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

Розмір призових українських спортсменів не змінився у порівнянні з Олімпійськими іграми 2014, 2016 та 2018 років.

За золоту медаль призери отримають $125 тис., срібну - $80 тис., бронзову - $55 тис.

Україну в Токіо представлятимуть 156 спортсменів.

Олімпійські ігри відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.

Нагадаємо, 7 липня було оприлюднено імена українських спортсменів, які виступлять на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

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