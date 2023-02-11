До складу РНБО увійшли Малюк та Клименко, - указ Зеленського
У новому указі президент Володимир Зеленський змінив персональний склад РНБО
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Володимир Зеленський видав указ, що до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України увійде міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк.
Указ чинний від сьогодні, 11 лютого.
- Президент Володимир Зеленський також видав указ про звільнення заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу.
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