Про це він казав у вечірньому зверненні за 7 лютого.

"Василь Малюк певний час був виконувачем обов’язків голови Служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений", - заявив глава держави.

Він також подякував нардепам за "позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ" і підкреслив важливість цього рішення у воєнний час.

"Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.

Зокрема Зеленський зазначив, що Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави.

"Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади", - наголосив президент.