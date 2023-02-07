"Довів свою ефективність": Зеленський прокоментував призначення Малюка головою СБУ
Володимир Зеленський прокоментував призначення нових очільників СБУ, МВС та Дніпропетровської, Запорізької й Херсонської ОВА і зазначив, що керівні посади мають займати особи, що "здобули досвід війни"
Про це він казав у вечірньому зверненні за 7 лютого.
"Василь Малюк певний час був виконувачем обов’язків голови Служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений", - заявив глава держави.
Він також подякував нардепам за "позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ" і підкреслив важливість цього рішення у воєнний час.
"Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.
Зокрема Зеленський зазначив, що Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави.
"Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади", - наголосив президент.
- Верховна Рада на засіданні 7 лютого проголосувала за призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України.
- Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.
- Також на засіданні уряду було погоджено призначення трьох голів ОВА: Сергія Лисака – на Дніпропетровщину, Юрія Малашка – на Запоріжжя і Олександра Прокудіна на Херсонщину.
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