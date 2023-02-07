Рада проголосувала за призначення Клименка головою МВС
Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відповідний проєкт постанови проголосував 321 депутат.
224 голоси віддали члени фракції "Слуга Народу". Фракція "ЄС" не дала жодного голосу.
- Батьківщина - 18;
- Платформа за життя та мир- 18;
- За майбутнє - 13;
- Голос - 1;
- Довіра - 13;
- Відновлення України - 17;
- Позафракційні - 17
"Представляв пана Клименка прем’єр - міністр. Без президента та інших", - уточнив Железняк.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 лютого вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.
- Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зазначав, що цього тижня Рада визначиться з керівниками МВС і СБУ. Міністром внутрішніх справ, за його словами, стане Ігор Клименко, а СБУ очолить Василь Малюк.
- Після загибелі Дениса Монастирського в катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ.
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