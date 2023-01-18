Тимчасово виконувати обов'язки очільника МВС буде один із заступників міністра, його мають призначити 18 січня

Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова.

Вона зазначила, що того, хто тимчасово виконуватиме обов'язки очільника МВС оберуть на позачерговому засіданні Кабміну у середу, 18 січня.

"Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ - ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде", - сказала вона.

Водночас голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в етері телемарафону повідомив, що обов'язки голови МВС буде виконувати один з п'яти заступників Монастирського. Він зазначив, що нового міністра внутрішніх справ оберуть лише після узгодження кандидатури парламентським комітетом з правоохоронної діяльності та після голосування нардепів.

Наразі у Монастирського залишилося п'ять заступників: Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.

18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого загинуло 16 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.