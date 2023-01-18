Тимчасово виконувати обов'язки очільника МВС буде один із заступників міністра, його мають призначити 18 січня
Один із п'яти заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського може замінити його на посаді після його загибелі в катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня
Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова.
Вона зазначила, що того, хто тимчасово виконуватиме обов'язки очільника МВС оберуть на позачерговому засіданні Кабміну у середу, 18 січня.
"Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ - ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде", - сказала вона.
Водночас голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в етері телемарафону повідомив, що обов'язки голови МВС буде виконувати один з п'яти заступників Монастирського. Він зазначив, що нового міністра внутрішніх справ оберуть лише після узгодження кандидатури парламентським комітетом з правоохоронної діяльності та після голосування нардепів.
Наразі у Монастирського залишилося п'ять заступників: Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.
- 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого загинуло 16 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
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