Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"У Верховній Раді України зареєстровано подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України", - написав він.

Водночас на сайті парламенту цього подання ще немає.