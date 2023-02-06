Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Клименка на очільника МВС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
"У Верховній Раді України зареєстровано подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України", - написав він.
Водночас на сайті парламенту цього подання ще немає.
- 6 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Василя Малюка головою СБУ.
- Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зазначав, що цього тижня Рада визначиться з керівниками МВС і СБУ. Міністром внутрішніх справ, за його словами, стане Ігор Клименко, а СБУ очолить Василь Малюк.
- Після загибелі Дениса Монастирського в катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ.
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