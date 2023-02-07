Рада проголосувала за призначення Малюка головою СБУ
Верховна Рада на засіданні 7 лютого проголосувала за призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Головою СБУ призначено генерала Василя Малюка. Верховна Рада затвердила відповідне подання президента України", - написав він.
- Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зазначав, що цього тижня Рада визначиться з керівниками МВС і СБУ. Міністром внутрішніх справ, за його словами, стане Ігор Клименко, а СБУ очолить Василь Малюк.
- Василя Малюка призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України у липні 2022 року.
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