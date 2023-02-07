Уряд призначив двох заступників міністра інфраструктури та погодив кандидатури трьох голів ОВА
Кабмін призначив двох заступників міністра інфраструктури та погодив кандидатури голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram
Так заступниками міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України стали Олександра Бутенко та Сергій Деркач.
Також на засіданні уряду погоджено призначення трьох голів ОВА: Сергія Лисака – на Дніпропетровщину, Юрія Малашка – на Запоріжжя і Олександра Прокудіна на Херсонщину.
Нові керівників адміністрацій – вихідці з МВС та СБУ: Малашко раніше очолював Антитерористичний центр при СБУ, Прокудін – поліцію Херсонської області, Лисак – управління СБУ у Дніпропетровській області.
- Нагадаємо, двох заступників міністра інфраструктури та 5 голів ОВА Зеленський звільнив 24 січня.
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