Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Так заступниками міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України стали Олександра Бутенко та Сергій Деркач.

Також на засіданні уряду погоджено призначення трьох голів ОВА: Сергія Лисака – на Дніпропетровщину, Юрія Малашка – на Запоріжжя і Олександра Прокудіна на Херсонщину.

Нові керівників адміністрацій – вихідці з МВС та СБУ: Малашко раніше очолював Антитерористичний центр при СБУ, Прокудін – поліцію Херсонської області, Лисак – управління СБУ у Дніпропетровській області.