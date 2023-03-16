До України прибув прем'єр-міністр Латвії Каріньш

Відповідне фото з київського залізничного вокзалу він опублікував у Twitter.

"Відвідую Київ, аби підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно", - написав політик.

"Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи", - додав очільник латвійського уряду.