До України прибув прем'єр-міністр Латвії Каріньш
До України вранці 16 березня прибув прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш
Відповідне фото з київського залізничного вокзалу він опублікував у Twitter.
"Відвідую Київ, аби підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно", - написав політик.
"Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи", - додав очільник латвійського уряду.
- 20 лютого Латвія відправила Україні черговий вантаж військово-технічної допомоги.
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