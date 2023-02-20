Про це повідомила на facebook-сторінці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За її словами, в Україну вирушив позашляховик, оснащений кулеметною платформою латвійського виробництва, форма, берці, пайки. Зокрема, українські воїни отримають по 70 одиниць:

повних комплектів військової форми, в т.ч. зимових;

спальних мішків;

тактичних окулярів;

наколінників і тактичних рукавиць;

налобних ліхтарів;

рюкзаків.

Також з Латвії в Україну передають павербанки, турнікети, хімічне світло, зарядні станції та генератори. А ще – дитячі малюнки для захисників і захисниць.