Військова форма, берці, генератори: Латвія відправила Україні черговий вантаж військово-технічної допомоги
З Латвії в Україну 20 лютого відправили черговий вантаж військово-технічної допомоги
Про це повідомила на facebook-сторінці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
За її словами, в Україну вирушив позашляховик, оснащений кулеметною платформою латвійського виробництва, форма, берці, пайки. Зокрема, українські воїни отримають по 70 одиниць:
- повних комплектів військової форми, в т.ч. зимових;
- спальних мішків;
- тактичних окулярів;
- наколінників і тактичних рукавиць;
- налобних ліхтарів;
- рюкзаків.
Також з Латвії в Україну передають павербанки, турнікети, хімічне світло, зарядні станції та генератори. А ще – дитячі малюнки для захисників і захисниць.
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