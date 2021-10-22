До України йде похолодання, дощі та рвучкий вітер, - синоптик Наталка Діденко
На вихідних, 23-24 жовтня, в Україну прийде похолодання. Також українцям слід очікувати дощі та сильний вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, 23 жовтня похолодає на Заході та Півночі, вдень +7°C…+12°C. На решті території ще побуде тепла погода, +12°C…+18°C.
Дощі в суботу можливі - від Харківщини, Сумщини через центральну частину до Одещини.
Може зачепити вологою Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини.
Пізно ввечері завтра - на Луганщині та Донеччині також невеликі дощі.
У неділю невеликі дощі ймовірні на північному сході України.
Але температура повітря далі знижуватиметься і протягом дня 24 жовтня максимально передбачається лише +5°C…+10°C, на Півдні до +12°C.
Вітер із західного переходитиме на північно-західний і залишатиметься, може, й не штормовим, але рвучким, сильним.
У Києві вихідними суттєві опади - навряд.
Вітер втримається поривчастим, некомфортним.
Температура повітря у столиці почне поступово знижуватися - завтра до +12°C, у неділю до +6°C…+8°C.
У понеділок-вівторок буде холодна погода, вночі до "мінусів".
А ось із середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися, спочатку із західних областей, а до кінця тижня всю Україну огорне м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12°C…+16°C, місцями до +18°C.
Наступні вихідні, завершення місяця, 30-31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду.
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