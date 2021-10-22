До України йде похолодання, дощі та рвучкий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, 23 жовтня похолодає на Заході та Півночі, вдень +7°C…+12°C. На решті території ще побуде тепла погода, +12°C…+18°C.

Дощі в суботу можливі - від Харківщини, Сумщини через центральну частину до Одещини.

Може зачепити вологою Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини.

Пізно ввечері завтра - на Луганщині та Донеччині також невеликі дощі.

У неділю невеликі дощі ймовірні на північному сході України.

Але температура повітря далі знижуватиметься і протягом дня 24 жовтня максимально передбачається лише +5°C…+10°C, на Півдні до +12°C.

Вітер із західного переходитиме на північно-західний і залишатиметься, може, й не штормовим, але рвучким, сильним.

У Києві вихідними суттєві опади - навряд.

Вітер втримається поривчастим, некомфортним.

Температура повітря у столиці почне поступово знижуватися - завтра до +12°C, у неділю до +6°C…+8°C.

У понеділок-вівторок буде холодна погода, вночі до "мінусів".

А ось із середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися, спочатку із західних областей, а до кінця тижня всю Україну огорне м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12°C…+16°C, місцями до +18°C.

Наступні вихідні, завершення місяця, 30-31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb