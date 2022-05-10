Про це повідомила Державна прикордонна служба у телеграм.

"За добу 9 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 52 тис. осіб та майже 15 тис. транспортних засобів", – вказав він.

З країни вибуло 27 тис. людей, більше 15 тис. з них – через польский кордон, решта – через кордон зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

У той же час в Україну приїхало 25 тис. людей, з них майже 23 тис. – українці.

"Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою", – додали у Держприкордонній службі.

Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС.

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