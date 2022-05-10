До України за 9 травня прибули 25 тис. громадян, майже 23 тисячі – українці
За минулу добу, 9 травня, до України в'їхало на 2 тис. менше людей, ніж виїхало. З країни вибуло 27 тис. людей, а в'їхало 25 тисяч
Про це повідомила Державна прикордонна служба у телеграм.
"За добу 9 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 52 тис. осіб та майже 15 тис. транспортних засобів", – вказав він.
З країни вибуло 27 тис. людей, більше 15 тис. з них – через польский кордон, решта – через кордон зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
У той же час в Україну приїхало 25 тис. людей, з них майже 23 тис. – українці.
"Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою", – додали у Держприкордонній службі.
- Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС.
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