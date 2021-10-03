До влади в Німеччині прийшли політики формату банківських службовців. Їм безпечніше рятувати клімат, а не Україну від Путіна, - Борис Райтшустер
За винятком "зелених" у партіях-переможцях останніх парламентських виборів у Федеративній Республіці Німеччині можна побачити сліди російського впливу, а то й загрози застосування з боку Кремля серйозного шантажу та компромату
На це звернув увагу німецький журналіст-розслідувач, знавець проблематики Центральної і Східної Європи Борис Райтшустер в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Вони слабкі, там немає вже особистостей такого масштабу як Гельмут Шмідт і Конрад Аденауер. Вони по своїи проблемам. Це такі, знаєте, банківські службовці з повноваженнями до 5 тис. Євро. А ви від них очікуєте, як від Рональда Рейгана або Маргарет Тетчер", - сказав журналіст.
"Це інше тісто, це інший формат. Їм легше думати, яка у них службова машина, як клімат врятувати. Погодьтеся, клімат рятувати зручно. Якщо клімат далі не зміниться - це їхній успіх, якщо зміниться - ну, не могли. Це ж є куди зрічнішим, ніж з Путіним зв'язуватися ", - додав Борис Райтшустер.
При цьому Володимира Путіна, на думку Райтшустера, нова парламентська коаліція сприйматиме точно так само, як це робила АнгелаМеркель, тобто як "багатого сусіда", з яким "вигідно мати справу", навіть якщо він їм і не подобається.
Однак, виключення може складати МЗС Німеччини, якщо воно дістанеться Партії зелених, налаштованої різко проти Путіна і його політики. У той же час, навіть в такому випадку, мова не йтиме про економіку і про економічне співробітництво з Росією, яке й надалі буде продовжуватися в колишніх обсягах.
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