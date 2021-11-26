Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Про це повідомили у штабі ООС.



У бік Луганського окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем.



У напрямку Авдіївки вони застосували міномети калібру 82 мм та 120 мм.



Поблизу Південного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.



Біля Новотошківського окупанти вели обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Катеринівки вони відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У бік Попасної й Новоолександрівки стріляли з гранатометів різних систем.



Неподалік від Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.



Поблизу Світлодарська російські найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.



Як повідомляють у штабі ООС, втрат серед українських захисників немає.



Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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