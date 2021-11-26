Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили режим "тиші" на Донбасі
За добу 25 листопада російські найманці 14 разів обстріляли позиції ООС, чотири з яких - із забороненого озброєння
Про це повідомили у штабі ООС.
У бік Луганського окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Авдіївки вони застосували міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Поблизу Південного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
Біля Новотошківського окупанти вели обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Катеринівки вони відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У бік Попасної й Новоолександрівки стріляли з гранатометів різних систем.
Неподалік від Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Світлодарська російські найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Як повідомляють у штабі ООС, втрат серед українських захисників немає.
Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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