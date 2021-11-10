Доба на фронті: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Опитного ворог вів обстріл зі стрілецької зброї.



Неподалік Новоолександрівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Втрат серед українських захисників немає.



Військові ЗСУ у відповідь відкрили вогонь і змусили ворога припинити обстріли.



На ранок 10 листопада порушень режиму "тиші" з боку російських окупантів не зафіксовано.

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