Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
Російські найманці 10 листопада п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ. Втрат серед українських військових немає
Про це повідомляють у штабі ООС.
Поблизу Причепилівки ворог застосував міномети калібру 82 мм.
У районі Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
У бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі Золотого-4 окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.
Неподалік Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські військові відповідали на обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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