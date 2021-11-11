Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Про це повідомляють у штабі ООС.



Поблизу Причепилівки ворог застосував міномети калібру 82 мм.



У районі Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.



У бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



У районі Золотого-4 окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.



Неподалік Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



Українські військові відповідали на обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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