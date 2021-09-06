Доба у зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу"
Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Золотого-4 окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
У свою чергу, станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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