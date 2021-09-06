Доба у зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу"

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Золотого-4 окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У свою чергу, станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.





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