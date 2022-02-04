Доба в зоні ООС минула без порушень режиму тиші
Упродовж 3 лютого в зоні проведення Операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"3 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
- Напередодні, 2 лютого, російські окупанти в зоні ООС 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі заборонені міномети та скинувши з безпілотника гранату на контрольний пункт в'їзду виїзду "Гнутове".
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