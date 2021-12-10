"Доброго ранку з Марсу": Perseverance надіслав нове фото з Червоної планети

Про це NASA повідомило у Twitter.

"Доброго ранку з Марсу, де, як завжди, пильно, холодно і незвично спокійно", - йдеться у повідомленні.





Perseverance зробив фотографію 5 грудня 2021 року, коли на Марсі за місцевим середнім сонячним часом було 7:53 ранку.

Зображення отримано завдяки Mastcam-Z - парі камер, які розташовані високо на щоглі марсоходу.