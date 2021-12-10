"Доброго ранку з Марсу": Perseverance надіслав нове фото з Червоної планети
У п'ятницю, 10 грудня, NASA показало нове фото з Марсу, яке надіслав марсохід Perseverance
Про це NASA повідомило у Twitter.
"Доброго ранку з Марсу, де, як завжди, пильно, холодно і незвично спокійно", - йдеться у повідомленні.
Perseverance зробив фотографію 5 грудня 2021 року, коли на Марсі за місцевим середнім сонячним часом було 7:53 ранку.
Зображення отримано завдяки Mastcam-Z - парі камер, які розташовані високо на щоглі марсоходу.
- Нагадаємо, 18 лютого 2021 року апарат Perseverance посадили на Марс. Він має зібрати на Марсі зразки породи для дослідження, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції.
- 24 листопада марсохід Curiosity зробив панорамний знімок ландшафту Червоної планети, з якого команда NASA зробила рідкісну листівку.
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