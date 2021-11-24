Рідкісна листівка з Марсу: апарат Curiosity надіслав панорамний знімок Червоної планети
Марсохід Curiosity зробив панорамний знімок ландшафту Червоної планети, з якого команда NASA зробила рідкісну листівку
Про це повідомляє NASA.
"Марсохід Curiosity NASA зробив чудове зображення зі свого нещодавнього походу до гори Шарпа (або гора Еліода - ред.) на Марсі. Команда місії була настільки натхненна красою пейзажу, що поєднала дві версії чорно-білих зображень з різного часу доби та додала кольори, щоб створити рідкісну листівку з Червоної планети", - йдеться у повідомленні.
Марсохід робить чорно-білі 360-градусні зображення щоразу, коли завершує певну поїздку. Зазвичай, щоб відзнята панорама дісталася Землі швидко і легко, Curiosity надсилає її у низькій якості. Команда NASA зазначає, що коли побачила пейзаж із гори, вирішила отримати фото найвищої якості.
Кілька чорно-білих знімків марсохід зробив 16 листопада, вже на Землі із них скомпонували цілісну панораму та додали кольорів.
Марсохід Curiosity був запущений на Марс 26 листопада 2011 року, його мета - дослідити геологію та клімат планети.
- Нагадаємо, Curiosuty знайшов на Марсі нові органічні сполуки, одна з яких може свідчити про колишнє життя на планеті.
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