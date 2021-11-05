Марсохід NASA знайшов на Марсі нові органічні сполуки, одна з яких може свідчити про колишнє життя на планеті

Про це повідомляє Popular Science.

Нові сполуки вчені отримали неочікуваним способом - завдяки поломці марсоходу: коли в 2017 році марсохід збирав зразок ґрунту з марсіанської дюни, його дриль раптово вийшов із ладу. Замість відмовитися від місії, вчені NASA змінили техніку відбору проб - марсохід помістив зразок бруду в чашки з хімічним коктейлем, а не в порожні посудини.



Цей тип відбору проб допоміг вченим визначити органічні молекули, які раніше не були помічені на Червоній планеті - у зразках ґрунту науковці знайшли аміак та бензойну кислоту.



Дослідники припускають, що бензойна кислота могла з'явитися на Марсі внаслідок колишньої наявності життя.



Нараз вчені вивчають, звідки та як саме могли виникнути такі сполуки.

Відкриття також показало, що новий метод збору зразків на Марсі може в майбутньому приносити хороші результати.

Нагадаємо, раніше зонд Perseverance почав пошуки ознак життя на Марсі.