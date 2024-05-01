Ярмоленко допоміг "Динамо" обіграти "Верес" і піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧУ
У середу, 1 травня, київське "Динамо" обіграло рівненський "Верес" у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Динамо" над "Вересом" з рахунком 3:0. Голи у ворота рівненського клубу забили Андрія Ярмоленко, Матвій Пономаренко та Володимир Шепелєв.
У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" має 60 очок і відстає від "Шахтаря", який йде першим, на 4 бали. "Кривбас" - третій - 54 пункти.
"Верес" йде у зоні стикових матчів.
Фото: Getty Images
Ярмоленко піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко відкрив рахунок на 40-й хвилині зустрічі проти "Вереса" (3:0). Для 34-річного вінгера це 106-й гол у чемпіонатах України з футболу.
Ярмоленко піднявся на чисту четверту позицію у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧУ. Більше голів в чемпіонатах України забили лише Максим Шацьких, Сергій Ребров (прим. - по 123) та Євген Селезньов (117). В Андрія Воробея 105 голів.
Фото: Getty Images
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