Ярмоленко допоміг "Динамо" обіграти "Верес" і піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧУ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Динамо" над "Вересом" з рахунком 3:0. Голи у ворота рівненського клубу забили Андрія Ярмоленко, Матвій Пономаренко та Володимир Шепелєв.

У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" має 60 очок і відстає від "Шахтаря", який йде першим, на 4 бали. "Кривбас" - третій - 54 пункти.

"Верес" йде у зоні стикових матчів.

Фото: Getty Images

Ярмоленко піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко відкрив рахунок на 40-й хвилині зустрічі проти "Вереса" (3:0). Для 34-річного вінгера це 106-й гол у чемпіонатах України з футболу.

Ярмоленко піднявся на чисту четверту позицію у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧУ. Більше голів в чемпіонатах України забили лише Максим Шацьких, Сергій Ребров (прим. - по 123) та Євген Селезньов (117). В Андрія Воробея 105 голів.

Фото: Getty Images