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Зеленський звільнив головного кіберрозвідника СБУ через скандал з медіа та провів інші перестановки в спецслужбі

1 травня, 2024 середа
20:56
Суспільство Ілля Вітюк

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 травня, звільнив з посади головного кіберрозвідника Служби безпеки Іллю Вітюка через скандал щодо вручення повістки журналістові після оприлюднення розслідування про його майно, вартістю понад 25,5 млн грн

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

У підписаному Зеленським указі №257/2024 йдеться: "Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України".

На запит NV Національне антикорупційне бюро України повідомило, що зараз досліджується купівля нерухомості членами сім’ї Вітюка.

"Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи", - розповіли в бюро.

Також президент України видав вісім указів, якими провів кадрові перестановки в СБУ. Відповідно до них звільнено:

  • начальника управління СБУ в Миколаївській області Дмитра Нєвєдрова - тепер його призначено начальником управління СБУ в Дніпропетровській області;
  • начальника управління СБУ в Кіровоградській області Сергія Кононенка, який тепер обіймає аналогічну посаду в Закарпатській області;
  • начальника управління СБУ в Полтавській області Івана Рудницького, який став очільником управління Служби безпеки у Волинській області;
  • начальника управління СБУ Волинській області Миколу Лисенка, який працюватиме в Миколаївській області.

Що передувало

5 квітня журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.

Сам Вітюк сказав Еспресо, що коментарі з цього приводу надасть пізніше.

Згодом Слідство.Інфо заявило, що СБУ могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно родини Вітюка. Пресслужба СБУ зазначила, що вони, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять перевірку інформації.

 "Зазначаємо, що згідно з законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК із журналістами", - наголосили у відомстві. 

9 квітня стало відомо, що Вітюка відсторонили після розслідування журналістів і відправили на передову.

Теги:
Україна
журналісти
скандал
СБУ
Президент України
Володимир Зеленський
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