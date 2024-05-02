У двох областях РФ проблеми зі світлом через нібито атаку БПЛА

Про це заявив губернатор регіону Андрій Кличков.

Орловська область

"Область в черговий раз зазнала атаки ворожих БПЛА. На території Глазунівського та Свердловського районів під час їх знешкодження було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав він.

За словами губернатора, це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь.

"На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання", - додав Кличков.

Курська область

Губернатор Старовойт розповів, що через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі і населений пункт лишився без світла.

"Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання", - повідомив чиновник.