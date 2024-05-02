У двох областях РФ проблеми зі світлом через нібито атаку БПЛА
У Росії в Орловській Курській областях у ніч проти 2 травня заявили про роботу ППО та вибухи через атаку безпілотників. В областях були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури
Про це заявив губернатор регіону Андрій Кличков.
Орловська область
"Область в черговий раз зазнала атаки ворожих БПЛА. На території Глазунівського та Свердловського районів під час їх знешкодження було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав він.
За словами губернатора, це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь.
"На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання", - додав Кличков.
Курська область
Губернатор Старовойт розповів, що через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі і населений пункт лишився без світла.
"Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання", - повідомив чиновник.
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