Українська авіація вдарила по пункту управління росіян, на фронті відбулось 100 зіткнень

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 1 травня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Желанне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

напрямку наші захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Желанне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Лобкове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Лобкове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безрезультатних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління росіян та по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління БпЛА та району зосередження особового складу противника.