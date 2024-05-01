Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна готує ще 7 безпекових угод, зокрема зі США, - Зеленський

Україна готує ще 7 безпекових угод, зокрема зі США, - Зеленський

1 травня, 2024 середа
20:25
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі триває підготовка ще семи угод про гарантії безпеки для нашої держави

Про це він повідомив під час вечірнього звернення 1 травня. 

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами... Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод", - сказав він.

Президент зазначив, що кожна із цих угод підтримає Україну як цього року, так і впродовж наступних - "безпекова архітектура на час до вступу в НАТО". 

"Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - наголосив Зеленський.

Також він нагадав, що Україна вже повністю реалізувала свої зобов’язання щодо вступу до Євросоюзу. Тож очікується, що у червні розпочнуться відповідні перемовини. 

Також, за його словами, сьогодні “узгодили фінальні штрихи щодо підготовки до Глобального саміту миру" 

"Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим", - сказав він.

  • 1 травня повідомлялося, що речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що переговори України та США з питань гарантій безпеки продовжуються. Наразі українська сторона формалізує деталі, як у документі мають виглядати власні потреби.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Вступ в ЄС
США
Читайте також:
Роман Безсмертний
29 квітня, 2024 понедiлок
"Точно ініціатива йшла не від МЗС": дипломат Безсмертний про обмеження консульських послуг для українців за кордоном
30 квітня, 2024 вiвторок
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
30 квітня, 2024 вiвторок
"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "кинджалів"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
21:04
Ексклюзив
НАТО
Експерт Розумний вважає, що Україна не отримає запрошення для вступу до НАТО під час майбутнього саміту
20:56
Ілля Вітюк
Зеленський звільнив головного кіберрозвідника СБУ через скандал з медіа та провів інші перестановки в спецслужбі
20:55
Оновлено
на фото Золочів після обстрілу
РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі, серед поранених – дитина
20:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На території РФ було уражено 13 НПЗ, що впливає на економічні та військові спроможності Росії. Колонка Сергія Згурця
20:27
На фото прапор ОАЕ
США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ через співпрацю з Росією попри санкції, - Reuters
20:27
Ексклюзив
гроші
Конфіскація російських активів: економіст Пендзин про потенційну загрозу для стабільності євро
20:04
OPINION
Костянтин Корсун
Чи звільнять "Вікторію ШІ" з МЗС?
19:56
на фото: Майк Джонсон
Республіканці планують ініціювати відставку спікера Палати представників США Джонсона
19:41
Парламент Грузії підтримав закон про "іноагентів" у другому читанні
19:24
ЗСУ
Українська авіація вдарила по пункту управління росіян, на фронті відбулося 100 боєзіткнень
19:22
Київ Цифровий
У "Києві Цифровому" з'явився учнівський проїзний
19:01
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
Учені пояснили, що за яскраві спалахи могли бачити українці вночі
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 798-го дня війни: ГУР атакувало нафтопереробний завод в Рязані, а у Повітряних силах очікують перші F-16 після Великодня
18:56
алкоголь
Росіяни на ТОТ планують відкрити мережу алкомагазинів і втричі підвищують акциз на вино, - голова Бердянської МВА
18:54
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
"Боруссія Дортмунд" - ПСЖ: букмекери дали прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
18:26
Віола фон Крамон
Євродепутатка закликала скасувати для Грузії статус кандидата на вступ до ЄС
18:19
руйнування
Від початку великої війни Україна повідомила про підозри 100 вищим офіцерам РФ
18:18
Маріуполь
У районі Маріуполя прогриміли вибухи: окупанти посилили перевірки автівок у місті
18:00
OPINION
Юрій Бутусов
Скільки триватиме війна і що таке перемога для України
18:00
нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
"Про те, як і чому сталася російсько-українська війна": у Сергія Руденка виходить нова книжка "Анатомія війни. Путін і Україна"
17:59
Інтерв’ю
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Україна має провести мобілізацію: у цьому Українську державу ніхто не замінить, - польський депутат Павел Коваль
17:51
Ексклюзив
ветеран
Ветеранський бізнес: віцепрезидент ICC Ukraine Олексієнко закликав долучити до розробки законопроєкту Мінфін і Мінекономіки
17:47
Ентоні Блінкен та Іцхак Герцоґ
Блінкен відвідав Ізраїль і закликав підписати угоду про перемир’я в Газі
17:35
Мобілізація, повістки
Україна офіційно не зверталася до Польщі з проханням видати військовозобов'язаних чоловіків, – посол Зварич
17:32
Дмитро Табачник
В Україні конфіскували майно Табачника - ексміністра освіти часів Януковича
17:28
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
Ярмоленко допоміг "Динамо" обіграти "Верес" і піднявся в рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧУ
17:22
Посол України в Польщі про припинення консульських послуг для чоловіків: "Вимушений крок"
17:21
Ексклюзив
ракетный корвет проект 22800 "Каракурт"
У Defence Express прокоментували підготовку в Росії до спуску на воду 2 кораблів для ЧФ
17:18
депортація дітей
Росіяни примусово виселяють українців із трьох населених пунктів на ТОТ Херсонщини, - Спротив
17:11
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
"Йому, мабуть, дуже важко через війну": ексфутболіст "Челсі" знайшов виправдання невдачам Мудрика
17:10
На фото: Мохаммад Расулоф
В Ірані допитали творців фільму, який відібрали на Каннський кінофестиваль
17:09
Міноборони працює над обмеженням космічної зйомки території України
17:01
Ракета "Калібр"
У ГУР розповіли, скільки ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69 має Росія
16:53
Оновлено
протести у Тбілісі
Закон "про іноагентів": під час протестів у Тбілісі затримали 63 людей, опозиція закликала громадян долучитися до акцій
16:50
Оновлено
Росіяни атакували Калинове й Гірник на Донеччині: загинули троє людей
16:40
Перед судом постане посадовець запорізького військкомату
Обирав авто для вилучення "на свій смак": судитимуть посадовця запорізького ТЦК
16:40
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Росія намагається приховати вразливість своїх НПЗ перед атаками дронів, - ЦПД
16:39
Продавали трофейну зброю кримінальним клієнтам: в Україні викрили злочинне угруповання
16:30
В Україні суд дав 12 років тюрми окупанту, який ґвалтував мешканку Херсонщини
16:30
У Харкові 7 вулиць перейменували на честь загиблих нацгвардійців, рятувальника та прикордонника
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV