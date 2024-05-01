Україна готує ще 7 безпекових угод, зокрема зі США, - Зеленський

Про це він повідомив під час вечірнього звернення 1 травня.

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами... Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод", - сказав він.

Президент зазначив, що кожна із цих угод підтримає Україну як цього року, так і впродовж наступних - "безпекова архітектура на час до вступу в НАТО".

"Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - наголосив Зеленський.

Також він нагадав, що Україна вже повністю реалізувала свої зобов’язання щодо вступу до Євросоюзу. Тож очікується, що у червні розпочнуться відповідні перемовини.

Також, за його словами, сьогодні “узгодили фінальні штрихи щодо підготовки до Глобального саміту миру"

"Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим", - сказав він.