Безпекові гарантії США для України: у Білому домі розповіли про перебіг перемовин

Про це пише Голос Америки.

"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.

"Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.

Представник Білого дому додав, що США пишаються зусиллями свого уряду, "які спрямовані на підтримку України в розбудові її нинішнього потенціалу сил".