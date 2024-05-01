Безпекові гарантії США для України: у Білому домі розповіли про перебіг перемовин
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що переговори України та США з питань гарантій безпеки продовжуються. Наразі українська сторона формалізує деталі, як в документі мають виглядати власні потреби
Про це пише Голос Америки.
"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати", - наголосив Кірбі.
Він також додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.
"Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.
Представник Білого дому додав, що США пишаються зусиллями свого уряду, "які спрямовані на підтримку України в розбудові її нинішнього потенціалу сил".
- Зазначається, що 30 квітня представники уряду США - Держдепартаменту, міністерства оборони США та Ради національної безпеки США - продовжили обговорення з українськими колегами безпекових домовленостей. За повідомленням, ця розмова "має важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов’язань, згідно зі Спільною декларацією "Групи семи".
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