Конфіскація російських активів: економіст Пендзин про потенційну загрозу для стабільності євро

Про це він розповів в етері Еспресо.

Пендзин наголосив, що Європа понесе набагато більші ризики у разі конфіскації 190 млрд євро російських активів, категорично виступає саме Німеччина: "Німеччина чомусь пов'язує можливість конфіскації активів із відновленням питання про репарації за результатами Другої світової війни, в них є дуже специфічне ставлення до тих речей і тому вони надзвичайно обережно ставляться до будь-яких питань пов'язаних із конфіскацією активів".

Економіст нагадав, що саме Європа ініціювала ідею використання доходів від заморожених активів.

"Росіяни ж не просто тримали в Європі свої гроші, вони вкладали ті гроші в облігації європейських країн, по тих облігаціях відбуваються постійні виплати, купонами і там йдуть постійні доходи від тих вкладених грошей. З погляду європейського законодавства, після моменту замороження активів, вони не можуть використовуватись для отримання прибутку, вони просто мають знаходитися в тому місці, де вони були заблоковані. Так що весь дохід формально від заморожених російських активів Росії не належить і власне Європа активувала ідею з приводу того, щоб ті гроші використати для України. Там правда сума не така велика - порядку 3,5-4 млрд євро на рік, але все одно ці гроші можуть реально бути використані", - пояснив член Економічного дискусійного клубу.

За його словами, проблема європейців в тому, що вони бояться потенційного обвалу фінансової системи.

"Достатньо велика кількість країн з недемократичними режимами, отак це назвемо, використовую євро для тримання своїх валютних активів. У тих країн може виникнути дуже серйозне побоювання, якщо з'явиться прецедент конфіскації російських активів за дії, що суперечать сьогодні чинному європейському, не міжнародному законодавству, у них можуть бути конфісковані активи й вони почнуть виходити із європейських валют для того, щоб перевести свої валютні резерви, наприклад, у монетарний метал: золото - це може обвалити фінансову систему Європи й це є основним, скажімо, стримувачем, основними гальмами тих питань, які сьогодні обговорюють з приводу конфіскацією російської артистів", - підсумував Пендзин.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в Сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російських активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

18 квітня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни G7 обговорюють використання заморожених російських активів на майже $300 млрд як заставу для надання кредитів України.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

США закликали ЄС знизити податки на прибутки від заморожених російських активів, що дозволить вивільнити додаткові кошти для фінансування України.