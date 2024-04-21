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США закликали ЄС зменшити податок на прибутки від заморожених російських активів

21 квітня, 2024 неділя
15:10
Економіка

США закликали ЄС знизити податки на прибутки від заморожених російських активів, що дозволить вивільнити додаткові кошти для фінансування України

Про це повідомляє Financial Times.

За словами заступника радника президента США з питань міжнародної економіки Дейліпа Сінгха, США запропонували залучити десятки мільярдів євро для України шляхом надання кредитів під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. 

Цей крок може включати випуск облігацій для приватного сектору або позику від одного чи кількох урядів G7, яка буде погашатися в першу чергу коштом відсоткових надходжень. 

Однак, як зазначив Сінгх, для того, щоб ця ідея спрацювала, необхідно "максимізувати річний відсотковий дохід" від цих активів.

На його думку, якщо обговорити, куди реінвестувати гроші, і змінити податковий режим дохідних потоків, вартість відсоткових платежів може зрости до 5 млрд євро на рік.

"Важливо не лише те, куди інвестуються активи, але й те, як вони оподатковуються, - підкреслив він. - Ми повинні максимізувати кожен євро з цих іммобілізованих резервів на користь України".

За його словами, кредиторам потрібні гарантії того, що вони отримають гроші назад, а цього можна досягти, відклавши певний відсоток резервів.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в Сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російських активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

18 квітня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни G7 обговорюють використання заморожених російських активів на майже $300 млрд як заставу для надання кредитів України.

 20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
податки
Війна з Росією
США
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