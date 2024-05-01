Росіяни на ТОТ планують відкрити мережу алкомагазинів і втричі підвищують акциз на вино, - голова Бердянської МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

До кінця 2024 року окупанти планують відкрити на тимчасово захоплених територіях цілу мережу алкогольних магазинів. А від 1 травня росіяни обіцяють втричі підняти акциз на вино.

"Місцевим колаборантам це тільки на руку, адже саме вони привласнили алкогольний бізнес", - зазначила Галіціна.

Першу торгову точку мережі алкомагазинів росіяни обіцяють запустити у Мелітополі, наступним має бути Бердянськ. Загалом планується відкриття 10 магазинів, на які виділять до 50 млн рублів.

Крім того, за словами Вікторії Галіціної, з 1 травня виробники та імпортери ікри зобов'язані маркувати її спеціальним чином.

Торкнуться "зміни" і молочної продукції.

"Крім того, серед законів є і той, який забороняє продавати молочні продукти, у яких вийшов термін придатності, але тільки у крупних торгових мережах окупантів - решта ж магазинів і надалі буде годувати людей "прострочкою", - додала очільниця Бердянська.