Росіяни на ТОТ планують відкрити мережу алкомагазинів і втричі підвищують акциз на вино, - голова Бердянської МВА
Росіяни запровадили нові закони, які почали діяти з 1 травня, вони зачіпають і жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
До кінця 2024 року окупанти планують відкрити на тимчасово захоплених територіях цілу мережу алкогольних магазинів. А від 1 травня росіяни обіцяють втричі підняти акциз на вино.
"Місцевим колаборантам це тільки на руку, адже саме вони привласнили алкогольний бізнес", - зазначила Галіціна.
Першу торгову точку мережі алкомагазинів росіяни обіцяють запустити у Мелітополі, наступним має бути Бердянськ. Загалом планується відкриття 10 магазинів, на які виділять до 50 млн рублів.
Крім того, за словами Вікторії Галіціної, з 1 травня виробники та імпортери ікри зобов'язані маркувати її спеціальним чином.
Торкнуться "зміни" і молочної продукції.
"Крім того, серед законів є і той, який забороняє продавати молочні продукти, у яких вийшов термін придатності, але тільки у крупних торгових мережах окупантів - решта ж магазинів і надалі буде годувати людей "прострочкою", - додала очільниця Бердянська.
- 19 березня повідомлялось, що замість зруйнованих магазинів загарбники привезли на тимчасово окуповані території України автолавки.
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