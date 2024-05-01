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США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ через співпрацю з Росією попри санкції, - Reuters

1 травня, 2024 середа
20:27
Світ На фото прапор ОАЕ

США, Велика Британія та Європейський Союз посилюють тиск на Об’єднані Арабські Емірати, аби ті боролися з компаніями, які співпрацюють з Росією попри санкції

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що минулого тижня ОАЕ відвідали американські, європейські й британські чиновники в межах спільних зусиль, щоб запобігти потраплянню підсанкційних товарів до РФ.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, представники країн попросили ОАЕ під час зустрічей надати детальну інформацію про експорт до Росії, а також реекспорт так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись і в цивільній, і у військовій галузях.

Водночас представник Державного департаменту США повідомив, що делегація його країни прибула в ОАЕ в межах тривалого діалогу щодо тенденцій постачання товарів, особливо подвійного призначення, які підтримують ОПК РФ.

Reuters зауважує, Захід занепокоєний зокрема через те, що компанії Об’єднаних Арабських Еміратів беруть участь в експорті комп'ютерних чипів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до Росії, які вона може використати в агресії проти України.

Джерела також додали, офіційні особи ОАЕ повторили свою обіцянку вересня 2023 року про введення заходів експортного контролю, які забороняють експорт санкційних товарів. Однак Емірати не представили жодних доказів таких дій.

  • 11 квітня міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед причин такого рішення – участь компаній у закупівлі компонентів для дронів Shahed, які використовує Росія у війні проти України.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Європа
ОАЕ
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Велика Британiя
Економіка
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