Компоненти для Shahed та підтримка хуситів: США ввели санкції проти компаній з РФ, Китаю та ОАЕ

Список цих компаній було опубліковано на сайті відомства у четвер, 11 квітня, пише "Німецька хвиля".

Серед причин такого рішення – участь компаній у закупівлі компонентів для дронів Shahed, які використовує Росія у війні проти України, а також застосовують єменські хусити, що підтримуються Іраном, при атаках на судна в Червоному морі. "Подібна діяльність суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США", - наголошується в постанові Мінторгу.

Так, за "створення мережі із закупівель аерокосмічних компонентів", у тому числі тих, що використовуються для виробництва безпілотників, в чорний список були внесені російські компанії: "Аеросила", що виробляє авіаційні гвинти, "Дельта-Аеро", що займається ремонтом та техобслуговуванням літальних апаратів, і "ОДК-Стар", що входить до структури "Ростеху", яка виробляє системи паливного живлення та управління газотурбінними двигунами. За даними Мінторгу США, у закупівлі компонентів для безпілотників Shahed брало участь і китайське підприємство Shenzhen Jiasibo Technology, яке також підпало під обмеження.

Крім того, санкції було запроваджено стосовно кількох китайських компаній, які, за інформацією влади США, "беруть участь у постачанні чіпів штучного інтелекту для програм військової модернізації Китаю". У відповідь Пекін пообіцяв вжити "необхідних заходів" для захисту інтересів китайських компаній, пише видання Global Times з посиланням на представницю китайського МЗС Мао Нін.

Як зазначається в ухвалі Мінторгу, під обмеження також підпали дві компанії з ОАЕ за експорт товарів зі Сполучених Штатів до Ірану в обхід американських санкцій, введених щодо Тегерана.