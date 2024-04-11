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Компоненти для Shahed та підтримка хуситів: США ввели санкції проти компаній з РФ, Китаю та ОАЕ

11 квітня, 2024 четвер
22:47
Світ санкції США

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів

Список цих компаній було опубліковано на сайті відомства у четвер, 11 квітня, пише "Німецька хвиля".

Серед причин такого рішення – участь компаній у закупівлі компонентів для дронів Shahed, які використовує Росія у війні проти України, а також застосовують єменські хусити, що підтримуються Іраном, при атаках на судна в Червоному морі. "Подібна діяльність суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США", - наголошується в постанові Мінторгу.

Так, за "створення мережі із закупівель аерокосмічних компонентів", у тому числі тих, що використовуються для виробництва безпілотників, в чорний список були внесені російські компанії: "Аеросила", що виробляє авіаційні гвинти, "Дельта-Аеро", що займається ремонтом та техобслуговуванням літальних апаратів, і "ОДК-Стар", що входить до структури "Ростеху", яка виробляє системи паливного живлення та управління газотурбінними двигунами. За даними Мінторгу США, у закупівлі компонентів для безпілотників Shahed брало участь і китайське підприємство Shenzhen Jiasibo Technology, яке також підпало під обмеження.

Крім того, санкції було запроваджено стосовно кількох китайських компаній, які, за інформацією влади США, "беруть участь у постачанні чіпів штучного інтелекту для програм військової модернізації Китаю". У відповідь Пекін пообіцяв вжити "необхідних заходів" для захисту інтересів китайських компаній, пише видання Global Times з посиланням на представницю китайського МЗС Мао Нін.

Як зазначається в ухвалі Мінторгу, під обмеження також підпали дві компанії з ОАЕ за експорт товарів зі Сполучених Штатів до Ірану в обхід американських санкцій, введених щодо Тегерана.

  • 23 лютого міністерства фінансів США оголосило про введення пакета санкцій проти 500 компаній, пов'язаних з РФ, до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.
Теги:
Китай
Іран
ОАЕ
санкції проти Росії
США
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