Переможні новини 798-го дня війни: ГУР атакувало нафтопереробний завод в Рязані та перші F-16 після Великодня

Уряд Норвегії ухвалив збільшити підтримку України в 2024 році на $600 млн

Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний уряду Норвегії на чолі з прем'єр-міністром Йонасом Гар Стьоре за рішення збільшити підтримку України на $600 млн цього року", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що кошти спрямують здебільшого на захист повітряного простору.

"Я ціную, що більша частина цих коштів буде спрямована на зміцнення протиповітряної оборони України, яка є нашим головним пріоритетом для захисту людських життів. Ми цінуємо непохитну підтримку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність стати на наш бік у найважчий час. Разом ми захищаємо Україну та решту Європи від російського терору", - написав Зеленський.

Очільник норвезького уряду 30 квітня заявив про збільшення цьогорічної підтримки України на 7 млрд крон (близько $629 млн - ред.) із яких 6 млрд (близько $539 млн) призначені на потреби протиповітряної оборони, 1 млрд (близько $90 млн) - на цивільні потреби.

Дрони ГУР атакували Рязанський нафтопереробний завод

У ніч проти 1 травня безпілотники Головного управління розвідки атакували Рязанський нафтопереробний завод. Російське міністерство оборони заявило про ліквідацію 6 БПЛА.

Про це повідомляють "Українська правда", "Укрінформ" та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.

"Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво", - сказали у джерелі.

Зазначається, що дрони також атакували НПЗ у Воронезькій області РФ, наслідки атаки уточнюються.

Міноборони РФ повідомило, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 6 БПЛА - три над територією Воронезької області, один над Рязанською областю, один над Білгородською областю та один над територією Курської області.

США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що Україну ніщо не стримує у знищенні російської нафтопереробної галузі.

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ще декілька тижнів тому американські посадовці дуже наполегливо просили Україну зовсім не бити по російських НПЗ. Після нетривалих роздумів українська сторона відповідала, що допомоги немає від США й ми будемо робити все, що може зупинити РФ. Наразі допомога проголосована, а удари продовжуються. Станом на понеділок, 29 квітня, США зняли з порядку денного вимогу про заборону бити по російських НПЗ. Тобто зараз Україну ніщо не стримує у знищенні російської нафтопереробної галузі", - наголосив Ступак.

За словами військового експерта, Рязанський нафтопереробний завод забезпечує Москву та Московську область бензином та дизельним пальним.

"Щодо сьогоднішніх ударів, то Рязанський НПЗ - це 5% російської нафтопереробної галузі, яка забезпечує бензином та дизельним пальним Москву та Московську область. Наразі 20% нафтопереробної галузі виведено з роботи або знищено, або пошкоджено. Тобто або повністю не працює, або працює в аварійному режимі", - зауважив Ступак.

У Повітряних силах припустили, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня

Речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше", - заявив Євлаш.

"Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і поінформуємо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі", - додав він.

При цьому Євлаш не уточнив, про яку кількість винищувачів ідеться.

За його словами, пілоти зараз навчаються у США та Данії.

У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції

Минулого місяця Україна експортувала понад 13 млн тонн продукції, що більше за показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Заходи з відновлення та нарощування експорту, яких вживає уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат. За підсумками квітня маємо рекордний із часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року", - поінформувала чиновниця.

У районі Маріуполя прогриміли вибухи

Про це Маріупольська міська рада повідомила з посиланням на місцевий рух спротиву.

"Сьогодні в усіх районах окупованого Маріуполя жителі чули вибухи. За попередньою інформацією, було гаряче в районі щільного базування окупантів під Маріуполем - по лінії с. Шевченко до с. Агробаза", - йдеться у повідомленні.

Наразі не повідомляють, через що був дим - влучання чи впали уламки російського ППО. Проте відомо, що окупанти терміново розпочали передислокацію та шукають корегувальників. У центрі Маріуполя посилилися перевірки автівок.

Авіація України завдала по 7 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу противника.