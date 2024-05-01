У Міноборони обіцяли запустити "електронну чергу" до ТЦК
У Міністерстві оборони України обіцяли найближчим часом запровадити "електронний запис" для відвідування ТЦК
Про це в етері "Радіо Свобода" заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міноборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати", – сказала Черногоренко.
За словами представниці Міноборони, впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз".
"Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко", – йдеться у заяві Катерини Черногоренко.
- Новий закон про мобілізацію передбачає, що військовозобов'язані після уточнення даних в ТЦК повинні будуть пройти військово-лікарську комісію.
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