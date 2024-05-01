"Бійців ЗСУ годують відходами в лікарні в Нових Санжарах": черговий вкид росіян

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Правда: жінка, яка знімає відео, говорить українською із помилками та російським акцентом. Відчувається, що українська - не її рідна мова", - спростовують фейк.

Крім того на відео ніщо не вказує на те, що його зняли саме в Нових Санжарах чи в принципі в Україні.