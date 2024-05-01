"Бійців ЗСУ годують відходами в лікарні в Нових Санжарах": черговий вкид росіян
Проросійські Telegram-канали поширюють фейкове відео, у якому нібито йдеться про те, що військовослужбовців, які перебувають на реабілітації в районній лікарні Нових Санжарів, годують відходами
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Правда: жінка, яка знімає відео, говорить українською із помилками та російським акцентом. Відчувається, що українська - не її рідна мова", - спростовують фейк.
Крім того на відео ніщо не вказує на те, що його зняли саме в Нових Санжарах чи в принципі в Україні.
- 1 тавня повідомлялось, що російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до України, бо український фронт "ризикує розвалитися".
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