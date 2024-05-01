"Фронт ЗСУ ризикує розвалитися, тому Столтенберг прибув до Києва": РФ поширює новий фейк
Російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до України, бо український фронт "ризикує розвалитися"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Столтенберг прибув в Україну через те, що фронт ЗСУ ризикує розвалитися через кілька тижнів. Генсекретар НАТО у Києві дізнавався, яка ймовірність такого розвитку подій", - такі тези поширюють прокремлівські ЗМІ.
Насправді ж Столтенберг прибув до України для того, щоб обговорити перспективи євроатлантичної інтеграції, матеріально-технічну допомогу Силам Оборони, а також запросити президента Володимира Зеленського на ювілейний саміт НАТО.
- 29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він уже втретє приїхав в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.
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