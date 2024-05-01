"Фронт ЗСУ ризикує розвалитися, тому Столтенберг прибув до Києва": РФ поширює новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Столтенберг прибув в Україну через те, що фронт ЗСУ ризикує розвалитися через кілька тижнів. Генсекретар НАТО у Києві дізнавався, яка ймовірність такого розвитку подій", - такі тези поширюють прокремлівські ЗМІ.

Насправді ж Столтенберг прибув до України для того, щоб обговорити перспективи євроатлантичної інтеграції, матеріально-технічну допомогу Силам Оборони, а також запросити президента Володимира Зеленського на ювілейний саміт НАТО.