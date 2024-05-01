Скільки триватиме війна і що таке перемога для України
Інтерв’ю
Україна має провести мобілізацію: у цьому українську державу ніхто не замінить, - польський депутат Павел Коваль
Ця війна — це виклик Путіна усьому Заходу. З допомогою від США нам, ймовірно, вдасться зупинити Путіна. Він не піде далі на Захід, а українці мають шанс втримати лінію фронту. Якщо ми забезпечимо їх зброєю
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