Інтерв’ю Україна має провести мобілізацію: у цьому українську державу ніхто не замінить, - польський депутат Павел Коваль Новини Поділитися: Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ Фото: eurosolidarity.org

Ця війна — це виклик Путіна усьому Заходу. З допомогою від США нам, ймовірно, вдасться зупинити Путіна. Він не піде далі на Захід, а українці мають шанс втримати лінію фронту. Якщо ми забезпечимо їх зброєю