У "Києві Цифровому" з'явився учнівський проїзний

Про це йдеться в Telegram "Київ Цифровий".

"Нарешті учні можуть не носити з собою пластик — тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні", - зазначено в повідомленні.

Аби отримати унівський квиток безкоштовно, потрібно:

оновити застосунок та обрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити інформацію про учня й замовити цифровий квиток;

отримати номер і пін-код учнівського, як тільки навчальний заклад підтвердить дані;

додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт школяра в сервісі "Транспортна карта".

У випадку, якщо пластиковий учнівський квиток вже є в "Києві Цифровому", потрібно перейти в налаштування й перетвории його на цифровий.

У повідомленні підкреслюють, якщо немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.