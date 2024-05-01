У "Києві Цифровому" з'явився учнівський проїзний
У застосунку "Київ Цифровий" з’явилась змога безкоштовно замовити учнівський квиток для проїзду в столиці
Про це йдеться в Telegram "Київ Цифровий".
"Нарешті учні можуть не носити з собою пластик — тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні", - зазначено в повідомленні.
Аби отримати унівський квиток безкоштовно, потрібно:
- оновити застосунок та обрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити інформацію про учня й замовити цифровий квиток;
- отримати номер і пін-код учнівського, як тільки навчальний заклад підтвердить дані;
- додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт школяра в сервісі "Транспортна карта".
У випадку, якщо пластиковий учнівський квиток вже є в "Києві Цифровому", потрібно перейти в налаштування й перетвории його на цифровий.
У повідомленні підкреслюють, якщо немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.
- 28 лютого в міському застосунку "Київ Цифровий" вийшло велике оновлення. Вдосконалили створення QR-квитків для проїзду, завантажили мапу міських вбиралень та додали спосіб авторизації.
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