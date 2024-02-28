QR-квитки та мапа міських вбиралень: у "Київ Цифровий" велике оновлення
У міському застосунку "Київ Цифровий" вийшло велике оновлення. Вдосконалили створення QR-квитків для проїзду, завантажили мапу міських вбиралень та додали спосіб авторизації
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
"У Київ Цифровий велике оновлення", - наголосив він у повідомленні.
Оленич перелічив список оновлень у застосунку:
- Тепер можна створювати QR-квитки на будь-які послуги зі швидкого доступу на головному екрані.
- Вхід до застосунку став безпечнішим: окрім смс, можна вибрати опцію дзвінка для авторизації.
- Поповнення транспортної картки стало простішим: розмежували розділи "Проїзні" та "Поїздки".
- Зʼявилась можливість ділитися новинами, які користувачі отримують у сповіщеннях.
- Зʼявилась мапа міських вбиралень, яка доступна в офлайн-режимі.
Оленич закликав користувачів оновити "Київ Цифровий" й дати зворотний відгук на оновлення.
- У міському застосунку столиці "Київ Цифровий" оновили мапу укриттів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе