Про це повідомляє КМДА.

Мапа доступна за посиланням та у застосунку Київ Цифровий.

Щоб подивитися мапу в застосунку, необхідно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" вибрати відповідний пункт.

Якщо в укритті неналежні умови або воно виявилось зачиненим, можна залишити відгук про укриття в застосунку. Для цього натискайте в інформаційній картці "Повідомити про стан укриття".

Київ Цифровий передбачає доступ до мапи укриттів навіть офлайн – за відсутності інтернету. Щоб користуватися сервісом поза мережею, достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яка була створена у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не оновлюватиметься.