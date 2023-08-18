У Києві Цифровому оновили мапу укриттів
У міському застосунку столиці "Київ Цифровий" оновили мапу укриттів
Про це повідомляє КМДА.
Мапа доступна за посиланням та у застосунку Київ Цифровий.
Щоб подивитися мапу в застосунку, необхідно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" вибрати відповідний пункт.
Якщо в укритті неналежні умови або воно виявилось зачиненим, можна залишити відгук про укриття в застосунку. Для цього натискайте в інформаційній картці "Повідомити про стан укриття".
Київ Цифровий передбачає доступ до мапи укриттів навіть офлайн – за відсутності інтернету. Щоб користуватися сервісом поза мережею, достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.
За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яка була створена у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не оновлюватиметься.
- Раніше КМДА повідомляло, що деякі столичні школи, де немає сховищ, отримають окремі підземні укриття.
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