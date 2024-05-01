Посол України в Польщі про припинення консульських послуг для чоловіків: "Вимушений крок"

Про це він сказав в інтерв'ю проєкту Sestry.

"Це був вимушений крок — тимчасово призупинити приймання заявок, щоб вони не накопичувались. Нам потрібно трохи часу, щоб технічно підготуватися до того, як 18 травня запрацює закон про мобілізацію, щоб підтягнути всі алгоритми взаємодії міжвідомчих інформаційних систем, бо прийняття й опрацювання заявок відбувається в електронному режимі. Міністерства повинні відпрацювати цей алгоритм — і ми все відновимо дуже швидко", - пояснив дипломат.

"Призупинення надання консульських послуг можна порівняти із дорогою, яку тимчасово закрили на ремонт. Спочатку, так би мовити, вибачте за незручності. А потім, коли її відремонтують, вона буде гладенька, то всім це буде пасувати. Тобто зараз ми готуємось до технічно правильної формули опрацювання таких заявок в майбутньому", - додав він.

При цьому Зварич наголосив, що припинення надання консульських послуг наразі стосується лише оформлення документів.

"Якщо громадянин України потрапляє в якусь халепу і потребує консульської підтримки, то, звісно, таку допомогу ми надаємо, незалежно від того, цей чоловік призовного віку чи ні", – уточнив посол.

Він зазначив, що всі заявки, які були подані до 23 квітня до українських консульських установ, у тому числі на отримання паспорта, опрацьовуються, і паспорти будуть видані. Після 18 травня дипустанови також продовжать надавати послуги всім українцям, але з певними вимогами.