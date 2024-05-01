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Посол України в Польщі про припинення консульських послуг для чоловіків: "Вимушений крок"

1 травня, 2024 середа
17:22
Суспільство

Посол України у Польщі Василь Зварич порівняв припинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку з дорогою, яку закрили на ремонт

Про це він сказав в інтерв'ю проєкту Sestry.

"Це був вимушений крок — тимчасово призупинити приймання заявок, щоб вони не накопичувались. Нам потрібно трохи часу, щоб технічно підготуватися до того, як 18 травня запрацює закон про мобілізацію, щоб підтягнути всі алгоритми взаємодії міжвідомчих інформаційних систем, бо прийняття й опрацювання заявок відбувається в електронному режимі. Міністерства повинні відпрацювати цей алгоритм — і ми все відновимо дуже швидко", - пояснив дипломат.

"Призупинення надання консульських послуг можна порівняти із дорогою, яку тимчасово закрили на ремонт. Спочатку, так би мовити, вибачте за незручності. А потім, коли її відремонтують, вона буде гладенька, то всім це буде пасувати. Тобто зараз ми готуємось до технічно правильної формули опрацювання таких заявок в майбутньому", - додав він.

При цьому Зварич наголосив, що припинення надання консульських послуг наразі стосується лише оформлення документів.

"Якщо громадянин України потрапляє в якусь халепу і потребує консульської підтримки, то, звісно, таку допомогу ми надаємо, незалежно від того, цей чоловік призовного віку чи ні", – уточнив посол.

Він зазначив, що всі заявки, які були подані до 23 квітня до українських консульських установ, у тому числі на отримання паспорта, опрацьовуються, і паспорти будуть видані. Після 18 травня дипустанови також продовжать надавати послуги всім українцям, але з певними вимогами.

  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".
  • Згідно з постановою Кабміну чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби.
  • 25 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що Україна працює над тим, аби громадяни могли оновити військово-облікові дані в консульських установах.
  • 26 квітня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи лише на території України.
Теги:
Новини
Україна
Польща
мобілізація
Війна з Росією
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