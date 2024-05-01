Від початку великої війни Україна повідомила про підозри 100 вищим офіцерам РФ

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Фігурантам повідомлено про підозру у підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів (ст. 437 та 438 Кримінального кодексу України).

За статтею 437 (злочин агресії) про підозру повідомлено 43 представникам вищого офіцерського складу Збройних сил Росії. Обвинувальні акти щодо 11 з них направлено до суду.

Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

За статтею 438 (воєнні злочини) про підозру оголошено 72 представникам вищого командування російської армії. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлено до суду. Засуджено 8 осіб - 4 полковники, 3 майори та 1 генерал-лейтенант.

"У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено 8 представникам військового командування рф, чотирьом з яких повідомлено про підозри по двум статтям. Одну особу засуджено", - повідомляють правоохоронці.

До числа підозрюваних зокрема увійшли: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Серед засуджених: майор, який розстріляв українського військовополоненого та знущався над цивільними.