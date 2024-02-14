Вперше у світі: Україна оголосила підозри в екоциді офіцерам РФ, які наказали бити по ядерному об'єкту

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Харківської обласної прократури.

"Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України", - заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Що відомо про обстріли ХФТІ

З початку березня до середини вересня 2022 року росіяни завдали по інституту 74 удари. Били авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" та "Піон".

"Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд грн. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, перевищують 30 млн грн. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає", - повідомляють у прокуратурі.

Хто віддавав накази

Мова йде про керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:

⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією;

полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

⁠полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

Головний підозрюваний - генерал-полковник, на той момент - діючий командувач Західного військового округу ЗС РФ, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Наступні підозрювані по військовій ієрархії - два генерали: командувач 6-ю загальновійськовою армією та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

12 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові потрапила під обстріли російських військ 28 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові потрапила під обстріли російських військ. Ще двоє воєнних злочинців, яким оголошено підозри - російські полковники: командувач 45-ою артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ою гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою.

Трьом генералам повідомлено про підозру в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до тяжких наслідків, у веденні агресивної війни, у порушенні законів та звичаїв війни та у вчиненні дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу - екоцид.

Двом полковникам інкриміновано ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, ч. 2 ст. 28, ст. 441 КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх підозрюваних у розшук.