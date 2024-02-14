Вперше у світі: Україна оголосила підозри в екоциді офіцерам РФ, які наказали бити по ядерному об'єкту
Спеціалізована екопрокуратура та СБУ встановили пʼятьох російських військовослужбовців, які віддавали накази обстрілювати Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів
Про це повідомляє пресслужба СБУ та Харківської обласної прократури.
"Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України", - заявив генпрокурор України Андрій Костін.
Що відомо про обстріли ХФТІ
З початку березня до середини вересня 2022 року росіяни завдали по інституту 74 удари. Били авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" та "Піон".
"Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд грн. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, перевищують 30 млн грн. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає", - повідомляють у прокуратурі.
Хто віддавав накази
Мова йде про керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:
- генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;
- генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією;
- полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;
- полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.
Головний підозрюваний - генерал-полковник, на той момент - діючий командувач Західного військового округу ЗС РФ, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ.
Фото: Харківська обласна прокуратураНаступні підозрювані по військовій ієрархії - два генерали: командувач 6-ю загальновійськовою армією та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.
12 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові потрапила під обстріли російських військ 28 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові потрапила під обстріли російських військ. Ще двоє воєнних злочинців, яким оголошено підозри - російські полковники: командувач 45-ою артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ою гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою.
Трьом генералам повідомлено про підозру в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до тяжких наслідків, у веденні агресивної війни, у порушенні законів та звичаїв війни та у вчиненні дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу - екоцид.
Двом полковникам інкриміновано ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, ч. 2 ст. 28, ст. 441 КК України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх підозрюваних у розшук.
- 26 березня 2022 року у Харкові ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту потрапила під обстріли РФ.
- 27 березня 2022 року чергові обстріли окупантів пошкодили будівлю ядерної установки "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові, зокрема, порушена теплоізоляційна обшивка будівлі, також частково обсипалися матеріали облицювання в експериментальному залі.
- 28 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові потрапила під обстріли російських військ.
- 25 червня у результаті російського обстрілу Харкова зазнала пошкоджень ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Фізико-технічному інституті
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.52
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.58
- Актуальне
- Важливе