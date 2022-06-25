РФ вчергове обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові: пошкоджена вентиляція
25 червня у результаті російського обстрілу Харкова зазнала пошкоджень ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Фізико-технічному інституті
Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.
Встановлено факт нанесення шкоди будівлям та інфраструктурі, зокрема, пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
"Результати виміру дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів" в межах норми", - йдеться у повідомленні.
Продовження бомбардування та обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
- З початку нового вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".
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