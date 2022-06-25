РФ вчергове обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові: пошкоджена вентиляція

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.

Встановлено факт нанесення шкоди будівлям та інфраструктурі, зокрема, пошкоджено:

північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

вентиляційну трубу основної будівлі установки;

систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки.

"Результати виміру дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів" в межах норми", - йдеться у повідомленні.

Продовження бомбардування та обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

З початку нового вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".